Brigitte Macron e lo schiaffo al marito sull’aereo presidenziale

In un episodio che ha catturato l'attenzione mediatica, Brigitte Macron sembra dare uno schiaffo affettuoso al marito, il presidente francese Emmanuel Macron, durante il viaggio in aereo verso il Vietnam. Inizialmente smentito dall'Eliseo, il gesto è stato poi definito come una "presa in giro tra coniugi", sollevando dibattiti sulla portata e il significato di tale interazione pubblica.

