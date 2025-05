Brigantini in concerto all' Easy

Preparati a scatenarti con i Brigantini, la band siciliana più dissacrante del Ventunesimo Secolo, in concerto all’EASY! Una serata all’insegna di musica travolgente e buonumore ti aspetta. Prenota il tuo tavolo al 347 948 0910, o preparati a divertirti in piedi. Non perdere l'occasione di vivere un evento unico!

Torna da EASY la band siciliana più dissacrante del Ventunesimo Secolo. I Brigantini sono già pronti per farvi passare una serata esplosiva di musica e "m*****ate". E' possibile effettuare la prenotazione di un tavolo al numero di telefono 347 948 0910. Altrimenti. in piedi.

