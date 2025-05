Bremer celebra la qualificazione alla prossima edizione della Champions League con grande entusiasmo! Il messaggio social fa felici i tifosi – FOTO

Bremer festeggia la qualificazione Champions League della Juve con un contenuto postato sul proprio profilo: la dedica. Il difensore della Juve Gleison Bremer festeggia la qualificazione alla prossima Champions League insieme a tutto l’ambiente bianconero. La felicità del difensore brasiliano è stata esternata sul proprio profilo Instagram all’indomani della vittoria contro il Venezia per 2-3. Il centrale ha pubblicato una storia, composta da un collage di quattro foto e da un messaggio che recita quanto segue. PAROLE – « Cogliendo quello che abbiamo lasciato ». .com... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bremer celebra la qualificazione alla prossima edizione della Champions League con grande entusiasmo! Il messaggio social fa felici i tifosi – FOTO

