Breganze trionfa 7-2 su Correggio e conquista la promozione in Serie A1

Un trionfo storico per il Breganze, che conquista la promozione in Serie A1 grazie a una convincente vittoria per 7-2 contro il Correggio. La squadra, guidata dal tecnico Thiella, ha dimostrato un gioco incisivo e ben orchestrato, con una prestazione straordinaria da parte di tutti i giocatori. Con questo successo, il Breganze scrive una nuova pagina della sua storia sportiva, portando entusiasmo e orgoglio ai suoi tifosi.

BREGANZE 7 CORREGGIO 2 BREGANZE: Giuseppe Tagliapietra, Giovanni Tagliapietra, Posito, Dal Santo, Volpe; Agostini, A. Tagliapietra, Battaglin, Costenaro, Todeschini. All. Thiella. BDL MINI MOTOR CORREGGIO: Salines, M. Pedroni, Menendez, Righi, Casari; Cinquini, Caroli, Tudela, Holban, F. Pedroni. All. Granell. Arbitri: Galoppi di Follonica e Giangregorio di Giovinazzo. Reti: pt 2'39 e 4'30 Giovanni Tagliapietra, 14'20 Agostini, 17'32 (rig.) e 18'03 (rig.) Dal Santo; st 7'26 Cinquini, 10'25 (t.d.) e 16'32 Posito, 18'59 Casari. Note: espulsi 2' Posito, Volpe (due volte), Costenaro, F. Pedroni, Menendez (2), Tudela (2)...

