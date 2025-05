Bozzetto rilancia il Signor Rossi | Un boomer nell’epoca dei social

"Bozzetto rilancia il Signor Rossi, un boomer che si confronta con l’era dei social. Papini afferma: 'Creare cartoon con l’intelligenza artificiale? Non sono contrario, ma devo capire come usarla per esprimere la mia visione, nulla di più'. Il legame tra tradizione e innovazione si fa palpabile, mentre il creatore del celebre personaggio esplora le potenzialità e i limiti dell'AI nell'arte dell'animazione. Classe 1938, Bozzetto continua a

Papini "Creare cartoon con l’intelligenza artificiale? Non sono contrario, devo solo capire come usarla, se può aiutare a fare le cose come voglio io, non come vuole lei. Per esempio non so come potrebbe arrivare a certe scene surreali e senza logica. Credo che non ce la possa fare". Classe 1938, Bruno Bozzetto è un mostro sacro (visto che non ama essere chiamato maestro) dell’animazione mondiale, con una carriera straordinaria, tre lungometraggi di grande successo (West and Soda; Vip. Mio fratello Superuomo e Allegro non troppo) oltre a una nomination all’Oscar con Cavallette e tante altre opere di grande qualità... 🔗 Leggi su Quotidiano.net