Bove tra Fiorentina Roma e Ranieri Poi pochi dubbi | Allenatore? Mi piace fare il calciatore | VIDEO CM IT

Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, riflette sulla sorprendente qualificazione alla Conference League e sull'importanza di continuare a crescere come calciatore. Durante la presentazione del progetto CasaViola insieme al presidente della Boreale, Leandro Leonardi, Bove condivide le sue esperienze e ambizioni legate a una stagione ricca di sfide e soddisfazioni.

Il centrocampista viola torna sulla qualificazione in Conference inaspettata e la voglia di essere ancora un giocatore A margine della presentazione del progetto CasaViola, con il presidente della Boreale Leandro Leonardi, Edoardo Bove si è fermato anche a parlare di quella che è stata la stagione della Fiorentina, della Roma, e con qualche indizio sulla sua volontà – almeno – per il presente. “Ieri sono stato molto felice, il risultato della Lazio era un pochino inaspettato. Abbiamo festeggiato davvero tanto, credo sia stato un anno particolare un po’ per tutti. Li ho già ringraziati per come mi sono stati vicini, credo sia stato meritato per come abbiamo vissuto la stagione e per quello che abbiamo fatto... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Bove tra Fiorentina, Roma e Ranieri. Poi pochi dubbi: “Allenatore? Mi piace fare il calciatore” | VIDEO CM.IT

