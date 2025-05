Bove | Roma il posto dove sono diventato Edoardo tornare? Non so cosa accadrà

Edoardo Bove, giovane talento della Roma, riflette sul suo futuro dopo una stagione complessa ma positiva, culminata con la conferma di un piazzamento europeo. In occasione della presentazione del progetto CasaViola Sporting Center, Bove condivide le sue ambizioni e le speranze per un percorso di crescita all'interno del club, evidenziando il suo legame con la città e l'importanza del lavoro di squadra.

Sguardo al futuro per la Roma, dopo la conclusione di una stagione travagliata ma comunque conclusa con la conferma di un piazzamento europeo. Quel futuro che spera in qualche modo di prendersi Edoardo Bove, che a margine della presentazione del progetto CasaViola Sporting Center ha parlato anche dei giallorossi: “Posto in Europa assolutamente meritato per la seconda parte di campionato che hanno fatto. Sento ancora alcuni compagni, certi rapporti rimangono quando cresci in un posto. Mi fa piacere per loro”. Un rapporto con il popolo capitolino mai dissoltosi e testimoniato anche in occasione del toccante momento vissuto da Bove poche settimane fa all’ Olimpico: “ Il rapporto con la Roma non è cambiato, è dove sono cresciuto e in cui mi sono formato... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Bove: “Roma il posto dove sono diventato Edoardo, tornare? Non so cosa accadrà”

Futuro in bilico per Edoardo Bove: tra ritorno alla Roma e un possibile nuovo ruolo a Firenze - Il destino di Edoardo Bove è ancora incerto: tra il ritorno alla Roma e un possibile trasferimento a Firenze, il centrocampista vive giorni di pura suspense. 🔗continua a leggere

Bove: “Roma è dove sono diventato Edoardo. Non so se ci sarà possibilità di tornare” - Le sue parole: "Il rapporto non è cambiato, qui sono cresciuto e mi sono formato. Non so che cosa succederà: vedremo. Alla fine io sono un giocatore e mi piace esserlo" ... 🔗msn.com scrive

Bove: "Tornare alla Roma? Vedremo, contento per ciò che hanno fatto. Lazio superata, che festa Fiorentina" - Il calciatore della Fiorentina in prestito dalla Roma Edoardo Bove ha parlato a margine della presentazione di Casa Viola, il centro sportivo della Boreale, la sua. 🔗Lo riporta msn.com

Bove presenta Casa Viola: «Voglio restituire quello che mi hanno dato. Non so se tornerò alla Roma, ma voglio continuare ad essere un calciatore» - Edoardo Bove oggi a Roma ha presentato il progetto Casa Viola. Queste le parole a margine del centrocampista: «La qualificazione della Fiorentina? Ieri sono stato molto felice, ... 🔗Secondo msn.com