bottegone sconfitto dalla polisportiva remo masi salvezza rinviata allo spareggio

Il Bottegone ha subito una deludente sconfitta nella seconda fase del playout contro la Polisportiva Remo Masi, rinviando la propria salvezza a uno spareggio. Dopo la speranza alimentata dalla vittoria nella partita di andata, le aspettative si sono scontrate con una realtĂ diversa, lasciando il Progetto Volley di coach Michele Barbiero a cercare riscatto in una prossima sfida decisiva.

Dopo la bella vittoria della partita di andata, chi a Bottegone si aspettava la fine del playout con la conseguenza salvezza e il mantenimento della serie C è rimasto deluso. Il Progetto Volley di coach Michele Barbiero, infatti, non solo non ha ripetuto il 3-1 di una settimana prima alla Luther King, ma non è neppure andato vicino al successo. A Rufina, al cospetto della Polisportiva Remo Masi, le pallavoliste di Bottegone ci hanno lasciato le penne: 3-0 (23, 21, 18 i parziali) per le fiorentine e verdetto rinviato alla bella di sabato 31 maggio. Certo, sulla fragorosa caduta ha pesato l’assenza di Sara Gioffredi, che ha dato forfait per motivi di lavoro (è infermiera)... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net