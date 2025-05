bostik la bodega de d10s la recensione del documentario che ci porta a napoli tra i suoi vicoli e maradona

"Bostik: La Bodega de D10s" è un affascinante documentario di Mauro Russo Rouge che ci conduce nei vicoli di Napoli, celebrando la leggenda di Diego Armando Maradona attraverso la storia di Antonio Esposito, soprannominato Bostik. Con l'uscita evento al cinema il 26, 27 e 28 maggio, Piano B Distribuzioni offre un'opportunità imperdibile per esplorare la cultura napoletana e l'arte che celebra il mito di un grande campione.

Mauro Russo Rouge ci racconta la figura di Antonio Esposito, noto come Bostik, l'uomo che fece realizzare il celebre murales di Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli. Al cinema con uscita evento il 26, 27 e 28 maggio. È un'ottima scelta di tempo quella di Piano B Distribuzioni per portare in sala Bostik La Bodega de D10S: un'anteprima a Napoli il 22 maggio, tre giorni in sala il 26, 27 e 28, a cavallo della serata magica per la città che dà vita alla storia che il documentario racconta, teatro di festeggiamenti dalla sera di venerdì 23 per il quarto scudetto aggiudicato dal Calcio Napoli... 🔗 Leggi su Movieplayer.it