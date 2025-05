Borse europee in rialzo dopo rinvio dei dazi Usa | Francoforte e Milano brillano

Le borse europee registrano un incremento significativo dopo il rinvio dei dazi statunitensi sull'Unione Europea, spostati al 9 luglio. Francoforte si distingue con un +1,7%, seguita da Milano e Parigi, entrambe con un +1,3% e +1,2%. Nonostante i scambi limitati per le festività di Londra e New York, il clima ottimista deve il suo slancio alle dichiarazioni di Trump.

Appaiono brillanti le principali borse europee dopo il rinvio da giugno al 9 luglio annunciato da Trump dei dazi Usa al 50% sull'Ue. Tra scambi sottili dovuti alla chiusura per festivit√† di Londra e New York la migliore oggi √® Francoforte (+1,7%), seguita da Milano (+1,3%), Parigi (+1,2% entrambe) e Madrid (+1,15%). Risale a 101,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 3,9 punti al 3,62% e quello tedesco di 4,2 punti al 2,6%. In calo il dollaro sotto 0,88 euro e 0,74 sterline, Sale il greggio (Wti +0,6% a 61,89 dollari al barile), poco mosso l'oro (+0,12% a 3...

