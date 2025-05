Borse europee in lieve rialzo attesa per intervento Lagarde

Le borse europee aprono la settimana con un lieve rialzo, mentre Londra e New York rimangono chiuse per festività. Gli scambi sono sottotono, con Milano che registra un controvalore di 1 miliardo di euro. Gli investitori attendono le dichiarazioni di Christine Lagarde, in un contesto influenzato dal rinvio dei dazi americani sull'Unione Europea.

Borse europee a ranghi ridotti in apertura di settimana, con Londra chiusa per festività al pari di New York. In una giornata con pochi scambi, pari a 1 miliardo di euro di controvalore a Milano, contro i 4,73 di venerdì. All'indomani del rinvio dei nuovi dazi Usa sull'Ue dal 1 giugno al 9 luglio la migliore è Francoforte (+1,74%), seguita da Milano (+1,24%), Parigi e Madrid (+1,14% entrambe). In assenza di dati rilevanti gli investitori attendono l'intervento della presidente della Bce Christine Lagarde nel pomeriggio a Berlino. Si assesta a 100,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 1,2 punti al 3,58% e quello tedesco di 2,5 punti al 2,59%... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borse europee in lieve rialzo, attesa per intervento Lagarde

