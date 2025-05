Borse europee brillano dopo rinvio dazi Usa | Francoforte e Milano in crescita

Le borse europee festeggiano il rinvio dei dazi Usa, con una crescita significativa dei principali listini. Francoforte guida la rincorsa con un aumento dell'1,7%, seguita da Milano e Parigi, entrambe in crescita dell'1,3% e dell'1,2%. Nonostante i volumi di scambio ridotti per la chiusura delle piazze di Londra e New York, l'ottimismo è palpabile tra gli investitori.

Appaiono brillanti le principali borse europee dopo il rinvio da giugno al 9 luglio annunciato da Trump dei dazi Usa al 50% sull'Ue. Tra scambi sottili dovuti alla chiusura per festività di Londra e New York la migliore oggi è Francoforte (+1,7%), seguita da Milano (+1,3%), Parigi (+1,2% entrambe) e Madrid (+1,15%). Risale a 101,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 3,9 punti al 3,62% e quello tedesco di 4,2 punti al 2,6%. In calo il dollaro sotto 0,88 euro e 0,74 sterline, Sale il greggio (Wti +0,6% a 61,89 dollari al barile), poco mosso l'oro (+0,12% a 3...

