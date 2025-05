Borse Asia-Pacifico in ordine sparso future Europa in rialzo

Si sono mosse in ordine sparso le principali borse di Asia e Pacifico, senza reagire al rinvio a luglio dei dazi Usa sull'Unione Europea, che spinge invece i future sul vecchio continente. Tokyo ha guadagnato lo 0,96% e Taiwan ha ceduto lo 0,53%. Positiva Seul (+1,39%), invariata Sidney, deboli invece Hong Kong (-1,16%) e Shanghai (-0,28%), ancora aperte insieme a Mumbai (+0,63%) e Singapore (-0,3%). Chiuse oggi per festività Londra e New York, positivi di oltre l'1% i future su Francoforte (+1,49%), Parigi (+1,1%), Milano (+1,3%) e Madrid (+1,2%). In assenza di dati macroeconomici rilevanti, i mercati attendono nel pomeriggio un intervento della presidente della Bce Christine Lagarde a Berlino...

