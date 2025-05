Borsa | Hong Kong negativa apre a -046%

La Borsa di Hong Kong riapre in negativo, con l'indice Hang Seng che segna un calo dello 0,46% a 23.492,55 punti. Anche gli indici cinesi mostrano segnali di debolezza: l'indice Composite di Shanghai perde lo 0,05% a 3.346,56, mentre quello di Shenzhen scivola dello 0,11% a 1.971,10. La tensione nei mercati continua a pesare sugli investitori.

