Borsa | Europa chiude bene con rinvio dazi e senza Wall Street

Le Borse europee hanno concluso la giornata con un segno positivo, nonostante la chiusura di Londra e Wall Street per festivi. Il rinvio al 9 luglio dell'aumento dei dazi americani e un clima di maggiore serenità sui mercati hanno contribuito a sostenere i rialzi, con Francoforte in crescita dell'1,68% e Parigi dell'1,21%.

