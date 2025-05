Borsa di Tokyo apre in rialzo focus sui negoziati commerciali USA-Giappone

La Borsa di Tokyo inizia la settimana con un segno positivo, nonostante la recente chiusura negativa di Wall Street. Gli investitori restano sintonizzati sui negoziati commerciali tra gli Stati Uniti e il Giappone, cercando segnali di sviluppo che possano influenzare il mercato. Il clima di attesa si fa sentire mentre le parti continuano a discutere su questioni chiave che potrebbero avere ripercussioni significative sul commercio bilaterale.

La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in rialzo, malgrado la chiusura negativa degli indici azionari statunitensi, con Wall Street che osserva un giorno di pausa, e in attesa di maggiori ragguagli dai negoziati sul commercio tra l'amministrazione Trump e la delegazione giapponese, da poco terminati a Washington, e degli sviluppi a divenire di quelli con l'Ue. In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dello 0,47% a quota 37.160,47, aggiungendo 174 punti. Sul mercato valutario lo yen si apprezza leggermente sul dollaro a 142,80 e sull'euro a 162,50...

