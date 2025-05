Borsa di Milano chiude in rialzo | Stellantis e Saipem in evidenza

La Borsa di Milano chiude in territorio positivo, sostenuta dalla notizia del rinvio dei dazi del 50% sui prodotti europei annunciati da Donald Trump. In un contesto di scambi limitati per la chiusura di Londra e Wall Street, Stellantis e Saipem brillano con guadagni rispettivi del 5,01% e del 4%. Un clima di maggiore serenità favorisce l'ottimismo tra gli investitori.

La Borsa di Milano archivia una buona seduta insieme agli altri listini tra scambi contenuti data la chiusura di Londra e Wall Street, grazie al rinvio dell'aumento al 50% dei dazi suoi prodotti europei annunciato Donald Trump. Il clima più sereno spinge Stellantis (+5,01%), fa bene anche Saipem (+4,59%) e si mettono in luce Iveco (+3,08%), Leonardo (+3,31%) e Stm (+2,76%). Trascurate le banche Mps -0,18%, Unipol +0,12%, Banco Bpm +0,24% e Mediolanum +0,27% e le utilities Italgas (+0,21%) e Snam (+0,3%)

