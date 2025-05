Boom turistico per il Napoli con la vittoria dello scudetto | previsti 230 milioni

La vittoria del quarto scudetto del Napoli sta generando un boom turistico senza precedenti, con una previsione di 230 milioni di euro in entrate. Questo traguardo sportivo non solo esalta la squadra di Spalletti, ma promette di avvantaggiare l'intera città e la regione, come evidenziato dal centro studi di Confesercenti Campania. Scopriamo come il successo calcistico sta influenzando l'economia locale.

