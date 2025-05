Bonus per i voli da gennaio ad aprile dalla Regione 5 milioni | Controlli sempre più rigorosi

La Regione Siciliana ha stanziato quasi 5 milioni di euro per il bonus caro-voli, attivando rimborsi fino al 50% per categorie prioritarie. Con due distinti decreti, l'assessorato delle Infrastrutture ha avviato pagamenti per garantire il supporto ai viaggiatori, mentre i controlli per il corretto utilizzo delle risorse si fanno sempre più rigorosi.

