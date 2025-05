Bonus INPS e agevolazioni Luglio 2025 | tutti gli aiuti per Over 50 60 70 e 80 anni

Luglio 2025 segna un’importante tappa per il supporto economico agli over 50. Grazie alla Legge di Bilancio 2025, sono state introdotte nuove agevolazioni e bonus INPS mirati a sostenere le fasce più mature della popolazione, affrontando le sfide legate all’età, alla disoccupazione e alla non autosufficienza. Scopriamo insieme tutti gli aiuti disponibili per gli over 60, 70 e 80 anni.

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una serie di misure economiche dedicate al sostegno delle persone anziane, con l’obiettivo di fronteggiare le difficoltà economiche legate all’età, alla disoccupazione e alla non autosufficienza. I nuovi bonus e le agevolazioni INPS, attivi da luglio 2025, si rivolgono in particolare agli over 50, 60, 70 e 80 . Bonus INPS e agevolazioni Luglio 2025: tutti gli aiuti per Over 50, 60, 70 e 80 anni Scuolalink... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

