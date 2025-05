Bonus caro-voli con 5 milioni di euro evase tutte le richieste presentate

La Regione Siciliana ha liquidato quasi cinque milioni di euro per il bonus caro-voli, soddisfacendo tutte le richieste presentate. Due decreti distinti hanno autorizzato i rimborsi: un 25% per i viaggiatori comuni e un 50% per le categorie prioritarie. L’assessorato delle Infrastrutture compie così un passo significativo a sostegno dei cittadini, ampliando l’accesso ai trasporti e mitigando i costi dei voli.

Liquidati quasi cinque milioni di euro dalla Regione Siciliana per il bonus caro-voli. Con due distinti decreti, uno per il rimborso del 25% e uno per il rimborso del 50% alle categorie prioritarie, l'assessorato delle Infrastrutture ha versato le somme necessarie a evadere tutte le richieste... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Bonus caro-voli, con 5 milioni di euro evase tutte le richieste presentate

Caro-voli, bonus in via di liquidazione dalla Regione: già versati quasi 5 milioni di euro - Restano però sospese temporaneamente per necessità di verifica e controlli ancora più stringenti, le istanze il cui rimborso supera i 300 euro mensili per singolo soggetto ... 🔗lasicilia.it scrive

'Truffa' bonus edilizi, sequestrati 5,7 milioni in crediti fisco - "da una verifica iniziata a ottobre 2023 nei confronti di una società che deteneva nel proprio cassetto fiscale oltre 5,7 milioni di euro in crediti relativi ai cosiddetti 'Bonus facciate' ed ... 🔗Come scrive ansa.it

Truffe con i bonus edilizi, sequestrati beni per 5 milioni. In 25 nei guai - Nel dettaglio, l’attenzione investigativa si è focalizzata su ipotesi di indebito utilizzo dei “bonus facciate ... e incassando più di 5 milioni di euro, importo oggetto dell ... 🔗Secondo quotidianodipuglia.it