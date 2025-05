Bonus anziani via al sostegno da 850 euro al mese | requisiti come fare domanda e quando arriva

Il bonus anziani da 850 euro al mese è finalmente attivo, fornendo un importante sostegno agli over 80 fragili con redditi bassi. Dopo mesi di attesa, le domande, aperte dal 2 gennaio, stanno ora ricevendo risposta. Scopriamo i requisiti necessari, come fare domanda e quando aspettarsi il pagamento di questa prestazione universale, pensata per migliorare la qualità della vita degli anziani in difficoltà.

Dopo mesi di attesa si sblocca la nuova?Prestazione universale? per gli anziani ultra ottantenni fragili e con redditi bassi, le cui domande erano partite lo scorso 2 gennaio. Da giugno,... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Bonus anziani, via al sostegno da 850 euro al mese: requisiti, come fare domanda e quando arriva

