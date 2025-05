Bombonera Padel Club di Chieti domina alle finali regionali MSP | doppio trionfo a Francavilla al Mare

Il Bombonera Padel Club di Chieti si è confermato protagonista nelle finali regionali MSP, svoltosi il 25 maggio al Blanco Padel Club di Francavilla al Mare. Con un doppio trionfo, il club ha conquistato il titolo regionale nella categoria Elite, rafforzando la propria leadership nel panorama del padel locale.

Ieri, 25 magio, al Blanco Padel Club di Francavilla al Mare si sono disputate le finali regionali del campionato Coppa dei club Msp, che hanno visto trionfare due team di padel locali. Il titolo regionale della categoria Elite è stato conquistato dal Bombonera Padel Club, una conferma per la...

