Bombardamento israeliano su una scuola a Gaza | almeno 30 i morti

Gaza, 26 mag. (askanews) - Almeno 30 persone, tra cui anche bambini, sono state uccise nel bombardamento israeliano di una scuola che ospitava sfollati a Gaza nel quartiere al Daraj di Gaza City e che era stata trasformata in un rifugio. Le Forze di difesa israeliane (IDF) e il servizio di sicurezza Shin Bet hanno affermato che il raid mortale aveva come obiettivo un complesso di raccolta informazioni. "Il comando e centro di controllo veniva utilizzato dai terroristi per pianificare e raccogliere informazioni al fine di eseguire attacchi terroristici contro civili israeliani e truppe dell'IDF", ha dichiarato l'esercito lunedì, aggiungendo che il complesso era impiegato sia da Hamas sia dalla Jihad islamica... 🔗 Leggi su Quotidiano.net