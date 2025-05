Bolzano e Trento top per la qualità della vita degli over 65

Bolzano e Trento emergono come le migliori città per la qualità della vita degli over 65, secondo la recentissima graduatoria del Sole 24 Ore. Bolzano si posiziona al primo posto, seguita da Treviso e Trento, a testimonianza di un ambiente favorevole per gli anziani. Nel frattempo, Gorizia si distingue per le opportunità dedicate ai giovani, consolidando il proprio primato in questa categoria per il secondo anno consecutivo.

Bolzano svetta nella graduatoria sulla Qualità della vita degli over 65, pubblicata dal Sole 24 ore, seguita da Treviso e Trento. Gorizia si conferma, per il secondo anno consecutivo, in testa nell'indice rivolto ai giovani, che fotografa le opportunità offerte dai territori ai residenti tra 18 e 35 anni, inseguita proprio da Bolzano, Cuneo e Trieste. Infine, Lecco, Siena e Aosta occupano il podio della graduatoria che misura il benessere dei bambini. In particolare l' Alto Adige si distingue per il benessere degli "over" con il più basso consumo di farmaci per malattie croniche, la più elevata spesa sociale per gli anziani, e l'alta incidenza di biblioteche