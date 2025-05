Bologna il gran gala di fine stagione Saputo | Pronti a regalare altre gioie

Il 26 maggio 2025, Bologna ha festeggiato la conclusione della sua straordinaria stagione calcistica con il tradizionale gran gala di fine anno a Palazzo Re Enzo. Dopo la recente celebrazione della conquista della Coppa Italia, la dirigenza rossoblù ha brindato a un'annata ricca di successi, promettendo ulteriori gioie ai tifosi per il futuro.

Bologna, 26 maggio 2025 – Là dove meno di due giorni fa è transitata la parata che ha celebrato la stagione da sogno e la conquista della Coppa Italia, si conclude ufficialmente l’annata dei rossoblù. A Palazzo Re Enzo è andata in scena la consueta cena del rompete le righe, con la dirigenza al completo, i giocatori rimast i, i dipendenti del club, le istituzioni, i partner e pochi intimi, ma anche il sindaco, il prefetto e le voci di Bologna come Cremonini, Morandi e Carboni. Un momento conviviale, ma anche un appuntamento che sancisce la chiusura di un cerchio, aperto ormai diversi mesi fa. Visita in anteprima alla mostra fotografica ‘Campioni - Ha vinto il Bologna’, che verrà inaugurata domani in Salaborsa, qualche brindisi e poi tutti seduti per ascoltare le parole di Joey Saputo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, il gran gala di fine stagione. Saputo: “Pronti a regalare altre gioie”

