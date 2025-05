Bologna Estate i grandi eventi in calendario | musica teatro cinema

Bologna si prepara a un’estate ricca di eventi, dal 26 maggio 2025, con la rassegna "Bologna Estate". per quattro mesi, la città sarà animata da 383 progetti, tra festival, concerti, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche. Con 194 eventi in città e 189 nei dintorni, questa iniziativa promette di coinvolgere e intrattenere residenti e visitatori, celebrando la cultura e la creatività del territorio bolognese.

Bologna, 26 maggio 2025 – Festival, rassegne, grandi eventi dal teatro alla musica e al cinema: tante proposte diffuse di prossimità saranno il cuore di 'Bologna Estate', che dura 4 mesi e incorpora 383 progetti di cui 194 su Bologna e 189 fuori dal capoluogo. Questo il tema al centro della puntata di oggi del nostro podcast 'Il Resto di Bologna' che si può ascoltare sul nostro sito www.ilrestodelcarlino.it e su varie piattaforme tra cui Spotify, Google, Apple. Un cartellone ampio, che riceve un contributo di circa un milione di euro, di cui 600mila tramite il bando 'Spettacolo dal vivo nelle periferie' sostenuto dal Ministero della Cultura e circa 380mila come investimento economico della città...

