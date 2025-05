Bologna corso gratuito per salvare i bimbi dal soffocamento

Bologna lancia un corso gratuito per insegnare a genitori e familiari come prevenire il soffocamento nei bambini. L'evento si svolgerà il 3 giugno presso l'auditorium Filla, e offrirà indicazioni su manovre di disostruzione pediatrica e tagli sicuri. Un'iniziativa fondamentale per garantire la sicurezza dei più piccoli e aumentare la consapevolezza sui rischi quotidiani.

Bologna, 26 maggio 2025 – Un corso gratuito per salvare i bambini dal soffocamento. Si terrà martedì 3 giugno nel nuovo auditorium Filla, in Montagnola. Per insegnare a genitori e familiari le manovre di disostruzione pediatrica e anche i cosiddetti tagli sicuri, ossia il modo migliore per tagliare gli alimenti per evitare il rischio soffocamento nei bambini in età di svezzamento ci sarà un team di medici dell’ospedale Sant’Orsola, il corso è stato organizzato in collaborazione con il Quartiere Santo Stefano. "Ogni anno a Bologna una ventina di bambini finiscono in Pronto soccorso al Sant'Orsola per rischio soffocamento... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, corso gratuito per salvare i bimbi dal soffocamento

