bollette il tar boccia le delibere arera sul rientro degli utenti vulnerabili nel sistema di tutele graduali

Il Tar della Lombardia ha bocciato le delibere emanate dall’Arera (AutoritĂ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), in applicazione della norma introdotta dal presidente della Commissione AttivitĂ produttive della Camera, Alberto Gusmeroli, per consentire agli utenti vulnerabili del mercato libero dell’elettricitĂ e del servizio tutelato dell’energia di rientrare nel sistema a tutele graduali. Lo rende noto il Codacons citando la sentenza del Tribunale amministrativo. “La conseguenza piĂą grave sembra essere quella di autorizzare le societĂ dell’energia che operano nel Servizio a Tutele Graduali a rifiutare i clienti vulnerabili che provengono da altri mercati, privandoli delle condizioni piĂą favorevoli esistenti e di un risparmio medio sulla bolletta della luce stimato in 113 euro annui a utente”... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it