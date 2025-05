Bocciofila Bernardo Rossi di Fossone retrocede in Serie B dopo sconfitta contro Beinettese

La bocciofila "Bernardo Rossi" di Fossone conclude la sua stagione con una deludente retrocessione in serie B, dopo la sconfitta casalinga per 10-14 contro la Beinettese. La partita, disputata sotto la direzione di Fausto Ruggeri, segna la fine di un'avventura nel campionato nazionale di A2, girone G di retrocessione, lasciando un segno amaro in casa sarzanese. E per la...

Termina con una sconfitta la stagione della bocciofila " Bernardo Rossi " di Fossone che chiude il girone G di retrocessione del campionato nazionale di A2, bocce in volo, perdendo tra le mura amiche (di Sarzana) 10-14 contro i cuneesi della Beinettese (direttore d’incontro Fausto Ruggeri). E per la squadra allenata da Maria Giuseppina Cuccaro vuol dire retrocessione in serie B. I carraresi si giocano le ultime disperate possibilitĂ di restare in A2 e partono bene, con Lido Clerici che vince nel combinato (28-22) e con Tiziano Micheli-Mirco Bacigalupo che si impongono nella coppia (10-6). I piemontesi pareggiano subito i conti battendo Mauro Levaggi nell’individuale (8-9) e Thomas Panesi-Marco Musante-Carlo Galletti nella terna (4-9)... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bocciofila Bernardo Rossi di Fossone retrocede in Serie B dopo sconfitta contro Beinettese

