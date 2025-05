Blu Basket esce allo scoperto | Scelta la sede del nuovo progetto Zanchi nuovo allenatore

Il Blu Basket svela il nuovo progetto volto a riportare il basket di Serie A2 a Bergamo, con la scelta della sede e l'annuncio di Zanchi come nuovo allenatore. Stefano Mascio, già intervenuto in una recente conferenza a Orzinuovi, condivide dettagli sulle prossime sfide e strategie dopo il trasferimento della squadra per l'annata 2024/25. Un passo importante per il futuro del club.

Il progetto di Stefano Mascio per riportare a Bergamo il basket di Serie A2 prende sempre più forma. Il diretto interessato era già uscito allo scoperto pubblicamente la scorsa settimana in una conferenza stampa tenutasi a Orzinuovi, dove aveva trasferito la squadra per l'annata 202425 in seguito al contestato trasloco da Treviglio. Ora lo fa anche la sua società , la Blu Basket, con un nuovo comunicato ufficiale in cui viene confermato anche l'addio alla vecchia sede. "La società rende noto di essere attualmente impegnata nella definizione della domanda di iscrizione al prossimo campionato nazionale di Serie A2...

