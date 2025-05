Blitz tra Vigne Nuove e Talenti arresto per spaccio e due locali chiusi per gravi irregolarità a Roma

Un'operazione interforze a Roma ha portato a un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e alla chiusura di due locali per gravi irregolarità igienico-sanitarie e di sicurezza. L'azione, condotta tra le nuove vigne e i talenti della capitale, evidenzia l'impegno delle autorità nel contrastare il crimine e garantire la salute pubblica.

Operazione interforze a Roma: arresto per spaccio e chiusura di esercizi per violazioni igienico-sanitarie e di sicurezza...

