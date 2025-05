Blitz nel salernitano | sequestrati due centri per la fornitura di di bombole di GPL

La Guardia di Finanza di Scafati ha condotto un blitz nel salernitano, sequestrando due centri per la fornitura di bombole di GPL. L'operazione, avvenuta in seguito a un decreto di perquisizione, mira a contrastare la vendita illecita di GPL tramite bombole non autorizzate, evidenziando l'importanza della sicurezza e della legalitĂ nel settore energetico.

Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Scafati ha dato esecuzione a un decreto di perquisizione locale e sequestro, emesso nell’ambito del contrasto dell’ illecita commercializzazione di gpl effettuata attraverso l’utilizzo di bombole non autorizzate. L’indagine ha consentito di individuare a Scafati, Terzigno e Roccapiemonte, le quattro sedi di una societĂ specializzata nello stoccaggio, riempimento e rivendita di gas propano, commercializzato in violazione delle disposizioni della normativa di settore. Il prodotto infatti era posto nel circuito legale attraverso un illecito utilizzo dei recipienti, in realtĂ di proprietĂ di altri imprenditori operanti su tutto il territorio nazionale... 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Blitz nel salernitano: sequestrati due centri per la fornitura di di bombole di GPL

