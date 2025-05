Blitz della Finanza sequestrati centri di fornitura bombole gpl | due denunce

La Guardia di Finanza di Scafati ha condotto un blitz che ha portato al sequestro di due centri per la fornitura di bombole di GPL. Le operazioni, effettuate in quattro sedi di una società attiva tra Scafati, Terzigno e Roccapiemonte, hanno rivelato irregolarità nel processo di stoccaggio e distribuzione, culminando in due denunce contro i responsabili.

© Salernotoday.it - Blitz della Finanza, sequestrati centri di fornitura bombole gpl: due denunce

Blitz nel salernitano: sequestrati due centri per la fornitura di di bombole di GPL - Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Scafati ha dato esecuzione a un decreto di perquisizione locale e sequestro, emesso nell’ambito del contrasto ... Lo riporta zon.it

