Blatte nere | l’incubo degli appartamenti e dei condomini a Roma

Con l'arrivo della bella stagione, Roma si trova ad affrontare un problema sempre più allarmante: l'invasione delle blatte nere, o blatte orientali. Questi indesiderati ospiti infestano gli appartamenti e i condomini, generando preoccupazione tra i cittadini. Scopriamo insieme le cause di questa proliferazione e come affrontare efficacemente la situazione per mantenere la propria casa libera da questi insetti.

Presenze indesiderate nei palazzi della capitale. Con l’arrivo delle stagioni più calde, un fenomeno sempre più frequente preoccupa i cittadini romani: l’invasione delle blatte nere. Note anche come blatte orientali, questi insetti infestano con facilità gli appartamenti, soprattutto nelle zone dove la rete fognaria è estesa e i livelli di umidità sono elevati. Nonostante siano attive tutto l’anno, è tra la primavera e l’autunno che raggiungono il loro picco, rendendo la convivenza urbana particolarmente difficile. Dove si nascondono le blatte. Le blatte nere amano i luoghi bui, umidi e poco disturbati... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Blatte nere: l’incubo degli appartamenti e dei condomini a Roma

Blatte in casa: come e perché arrivano nel nostro appartamento (e cosa possiamo fare per evitarlo) - Piccole e scure, corrono veloci sui pavimenti dei nostri appartamenti alla spasmodica ricerca di cibo e acqua: sono le blatte, un vero e proprio incubo per molte persone. Scopriamo meglio come ... 🔗Come scrive greenme.it

Come eliminare le blatte in casa per sempre - Ma da dove arrivano le blatte, in che modo entrano all’interno degli appartamenti e ... spesso coriacea e di colorazione marrone o nera. Le zampe sono generalmente sei, mentre alcune specie ... 🔗Si legge su greenstyle.it

Incubo blatte tra caldo e sporcizia: cosa fare per tenerle lontane - Se si parla di "quella nera comune, la blatta orientale, vive spesso e volentieri fuori dagli edifici e poi, nel suo vagabondare, penetra anche nelle case. Ci sono altre specie che invece sono più ... 🔗Da today.it