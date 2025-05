Black Panther 3 | Angela Bassett parla del possibile ritorno della Regina Ramonda

Angela Bassett, l'iconica interprete della regina Ramonda nel Marvel Cinematic Universe, ha accennato a un possibile ritorno del suo personaggio in Black Panther 3. Dopo aver dato vita alla regina in diversi film, Bassett condivide le sue riflessioni sul futuro della sua figura, suscitando entusiasmo tra i fan della saga. Scopriamo insieme le sue dichiarazioni e le implicazioni per il prossimo capitolo di questa avvincente storia.

Angela Bassett, volto iconico della regina Ramonda nel Marvel Cinematic Universe, ha lasciato intendere come potrebbe tornare nel terzo capitolo di Black Panther. Dopo aver interpretato la Regina Ramonda in più film del Marvel Cinematic Universe, Angela Bassett è tornata a parlare del suo personaggio e della possibilità di rivederlo in Black Panther 3, nonostante quanto accaduto in Wakanda Forever. Nel sequel del 2022, Ramonda ha perso la vita durante l'assalto di Namor al Wakanda, sacrificandosi per salvare Riri Williams. La sua morte ha lasciato un segno profondo nel pubblico, ma nel MCU si sa: nulla è mai davvero definitivo...

