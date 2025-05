Bisseck-Ndicka finalmente l’audio VAR! Lo scandalo reso pubblico

Dopo un mese di attesa, è finalmente emerso l'audio del controverso episodio tra Bisseck e Ndicka, risalente alla partita Inter-Roma, terminata 0-1. L'episodio ha suscitato polemiche per il clamoroso rigore non concesso ai nerazzurri. L'audio, rivelato in una puntata speciale di Open VAR su DAZN, getta nuova luce sulle decisioni arbitrali di quel match cruciale.

Ecco finalmente l’audio Bisseck-Ndicka emerso dopo addirittura un mese da Inter-Roma, partita finita 0-1. Ai nerazzurri mancò un rigore clamoroso. L’AUDIO BISSECK-NDICKA – Finalmente, un mese dopo, esce, tramite una puntata speciale di Open VAR su DAZN, l’audio del mancato rigore all’Inter nella partita contro la Roma, valida per la trentaquattresima giornata. In quel caso Evan N’Dicka trattenne vistosamente Yann Aurel Bisseck tirandolo giù ma né Micheal Fabbri in campo né il VAR Paolo Di Bello hanno segnato alcuna infrazione del difensore giallorosso. Errore poi segnalato dalla stessa AIA. Dopo un mese è uscito l’audio sparito di Inter-Roma... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bisseck-Ndicka, finalmente l’audio VAR! Lo scandalo reso pubblico

