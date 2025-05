Biometano a Gualtieri un no per ora al progetto

A Gualtieri, la Conferenza dei servizi ha deciso di rinviare l'approvazione del progetto per un nuovo impianto di biometano nella zona di Santa Vittoria. Nonostante le aspettative, l'autorizzazione non è stata concessa e il dibattito proseguirà, suscitando timori e interrogativi sulla gestione delle risorse energetiche locali.

Gualtieri (Reggio Emilia), 26 maggio 2025 - Si temeva che l’autorizzazione venisse concessa. Ma per ora il via libera all’impianto di biometano, previsto nelle campagne di Santa Vittoria di Gualtieri, dovrà attendere. Dopo un lungo confronto concluso solo nel primo pomeriggio, la Conferenza dei servizi, ente chiamato a dare o non dare le autorizzazioni a simili impianti, ha emesso un “preavviso di diniego”. Significa che l’azienda proponente ha a disposizione un periodo definito per presentare osservazioni, documenti o memorie, che Arpae dovrà valutare prima della decisione finale. Dunque, per ora si tratta di un punto a favore del Comune di Gualtieri, della Provincia e del Comitato Aria Buona, che da tempo sono schierati contro questo impianto, che viene ritenuto dannoso per il territorio, la sicurezza e la salute pubblica... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Biometano a Gualtieri, un no (per ora) al progetto

