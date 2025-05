Bimba di 3 anni rischia di annegare a Fano | salvata grazie al pronto intervento di bagnini e bagnanti

Un drammatico incidente ha coinvolto una bimba di 3 anni a Fano, dove è finita in arresto cardiaco dopo essere caduta in piscina. Grazie al tempestivo intervento di bagnini, bagnanti e del titolare dello stabilimento, la piccola è stata rianimata con un defibrillatore. Trasportata all’ospedale Salesi, ora è fuori pericolo. Scopri di più sulla storia di coraggio e solidarietà.

A Fano (Pesaro), una bimba di 3 anni è caduta in piscina finendo in arresto cardiaco. Salvata grazie al pronto intervento di bagnini, bagnanti e del titolare dello stabilimento, che l’ha rianimata con il defibrillatore. Trasportata al Salesi, ora è fuori pericolo... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Bimba di 3 anni rischia di annegare a Fano: salvata grazie al pronto intervento di bagnini e bagnanti

