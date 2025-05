Bilanci Ausl in rosso la Regione copre il buco

L'Emilia-Romagna si trova ad affrontare un ulteriore disavanzo di 194,8 milioni di euro nei bilanci delle sue aziende sanitarie, come confermato dalla recente approvazione della commissione politiche per la salute. Per far fronte a questa situazione critica, la Regione è pronta a intervenire con fondi propri, continuando a sostenere il sistema sanitario locale e garantendo servizi essenziali ai cittadini.

194,8 milioni di euro. E' la cifra di disavanzo dei bilanci delle aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna, approvati oggi dalla commissione politiche per la salute e sociali, presieduta da Gian Carlo Muzzarelli. A ripianarlo sarà ancora una volta la Regione, che interverrà con fondi propri per...

