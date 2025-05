Bike sharing | oltre 9mila corse in 4 mesi la città si muove sulle due ruote

La mobilità sostenibile sta vivendo un momento di grande successo a Udine, con il servizio di bike sharing a flusso libero che ha contabilizzato oltre 9.000 corse nei primi quattro mesi del 2025. Superando le 200 corse giornaliere, questo trend evidenzia una crescente attenzione verso mezzi di trasporto ecologici e una città sempre più orientata al rispetto dell'ambiente. Un bilancio incoraggiante per la comunità udinese.

