Alberto Bigon, leggendario allenatore del Napoli che conquistò il secondo scudetto nel 1990, ha reso omaggio a De Laurentiis e Conte durante un'intervista a Radio Anch’io Sport, lodandoli come colonne portanti del nuovo Napoli campione. Tuttavia, Bigon ha espresso riserve sul futuro di Conte, suggerendo che il tecnico potrebbe lasciare la squadra. Queste parole riflettono l'entusiasmo per il tricolore e le sfide all'orizzonte.

ROMA, 26 MAGGIO 2025 – “ Chapeau a De Laurentiis e a Conte. Sono loro le roccaforti di questo nuovo Napoli tricolore ”. Lo ha dichiarato Alberto Bigon, storico tecnico del secondo scudetto azzurro nel 1990, commentando ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio1 il quarto titolo della storia partenopea, il secondo in soli tre anni. Bigon ha sottolineato i paralleli tra i due cicli vincenti, affermando: “ In entrambi i casi, la chiave è stata la solidità della società e della guida tecnica. Oggi, il protagonista è Aurelio De Laurentiis, a cui va reso grande merito, insieme al tecnico Antonio Conte ”... 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Bigon: “Napoli, onore a De Laurentiis e Conte. Ma credo che Antonio andrà via”

