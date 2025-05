Bigon agli ‘smemorati’ pure interisti | Scudetto? Sabato l’Inter ha la finale di Coppa dei Campioni scusate se è poco!

L'ex allenatore del Napoli, Bigon, ricorda ai tifosi interisti di non dimenticare il grande traguardo raggiunto: sabato l'Inter affronterà la finale di Coppa dei Campioni. Con il suo passato di successi, incluso il secondo scudetto del Napoli nel 1990, Bigon sottolinea l'importanza di questo momento e lancia un richiamo a tutti gli smemorati: la finale è un'occasione imperdibile per celebrare un percorso straordinario in Europa.