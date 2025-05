Biglietti PSG-Inter inizia la protesta della Curva Nord | le motivazioni

In vista del match PSG-Inter, in programma per sabato 31 maggio alle ore 21, la Curva Nord dell’Inter ha annunciato la sua assenza sugli spalti. Questa protesta è scaturita da scelte dirigenziali ritenute inadeguate dai tifosi, mettendo in luce un malcontento crescente tra i sostenitori della squadra. Scopriamo le motivazioni dietro questa iniziativa e le ripercussioni sul clima pre-partita.

PSG-Inter si giocherà sabato 31 maggio alle ore 21: per il match, non ci sarà la Curva Nord dell’Inter, la quale ha inscenato una protesta contro la dirigenza per alcune scelte ritenute inappropriate. IL CASO – PSG-Inter non vedrà la presenza sugli spalti degli esponenti della Curva Nord. A confermarlo, negli scorsi giorni, è stato proprio il tifo organizzato nerazzurro, che ha fatto riferimento a delle decisioni in materia di vendita dei biglietti inappropriate. La Curva ha rincarato la dose, oggi 26 maggio, dando vita a una protesta nei pressi della sede dell’Inter al fine di far valere le proprie ragioni direttamente nei confronti della dirigenza nerazzurra... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Biglietti PSG-Inter, inizia la protesta della Curva Nord: le motivazioni

“Niente biglietti per la Curva Nord”: la protesta ultrà prima della finale di Champions dell’Inter - A meno di una settimana dalla finale di Champions League, la Curva Nord dell'Inter esprime la propria delusione e rabbia per non aver ricevuto biglietti per l'attesissimo match. 🔗continua a leggere

Potente atto di protesta dell’Inter contro le decisioni arbitrali sfavorevoli nel 2-2 con la Lazio - L'Inter ha manifestato il proprio dissenso con un potente atto di protesta contro le decisioni arbitrali sfavorevoli nel 2022, in particolare dopo il rigore discutibile assegnato alla Lazio che ha determinato il pareggio 2-2. 🔗continua a leggere

Inter Lazio, Barella protesta con Chiffi per il rigore: «Ci stiamo giocando la vita!». Il retroscena sulla risposta dell’arbitro - Durante la sfida tra Inter e Lazio, Barella ha contestato duramente con Chiffi per un rigore deciso dall’arbitro, ribadendo che “ci stiamo giocando la vita”. 🔗continua a leggere

Champions, la protesta degli ultrà Inter per i biglietti della finale: “Società ci vediamo alle 18” - San Siro si prepara ad accendere di nuovo i riflettori: in occasione della finale di Champions League tra Inter e PSG, sarà installato un maxischermo… Leggi ... 🔗informazione.it scrive

Biglietti finale di Champions: ultras esclusi, curve in protesta - San Siro si prepara ad accendere di nuovo i riflettori: in occasione della finale di Champions League tra Inter e PSG, sarà installato un maxischermo… Leggi ... 🔗Come scrive informazione.it

Inter, no a biglietti della finale Champions per la Curva Nord. Tifosi protestano - Leggi su Sky TG24 l'articolo Inter, no a biglietti della finale Champions per la Curva Nord. Tifosi protestano ... 🔗Secondo tg24.sky.it