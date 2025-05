Biglietti per Salernitana-Frosinone | il club granata ha attivato procedura di rimborso

L'U.S. Salernitana 1919 informa i tifosi che, a seguito del rinvio della partita Salernitana-Frosinone, sarà attivata la procedura di rimborso per i biglietti acquistati. Da mercoledì 28 maggio a domenica 8 giugno, sarà possibile richiedere il rimborso per l'evento originariamente programmato il 19 maggio, ma successivamente annullato. Scopri tutti i dettagli su come procedere.

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che dalle 10:00 di mercoledì 28 maggio fino alle 23:59 di domenica 8 giugno saranno attive le procedure di rimborso dei biglietti acquistati per l’evento Salernitana-Frosinone, gara d’andata dei playout di Serie BKT, prevista inizialmente il 19 maggio scorso e non... 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Biglietti per Salernitana-Frosinone: il club granata ha attivato procedura di rimborso

