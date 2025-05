Biglietti maxischermo San Siro in vendita da domani | servirà il codice

Milano si prepara a vivere una serata indimenticabile il 31 maggio, con l'Inter in campo contro il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League 2024/25. Per coloro che non potranno essere a Monaco di Baviera, i biglietti per il maxischermo allo stadio San Siro saranno in vendita da domani, ma è necessario un codice per l'acquisto. Non perdere l'occasione di tifare insieme!

Milano si prepara a vivere una serata di grande calcio ed emozioni. Sabato 31 maggio, l’Inter affronterà il Paris Saint-Germain nella finalissima di Champions League 202425, in programma alla Munich Football Arena di Monaco di Baviera. Per chi non sarà in Germania, l’appuntamento è allo stadio San Siro, che si trasformerà in un’arena di passione nerazzurra. All’interno dell’impianto sarà infatti installato un maxi-schermo, per permettere a migliaia di tifosi di seguire insieme l’attesissima sfida. I cancelli dello stadio apriranno alle ore 19:00, dando il via a un vero e proprio evento collettivo tra show, musica e attesa del grande calcio europeo... 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Biglietti PSG Inter, presto nuove disponibilità: cosa sapere e la decisione sul maxischermo a San Siro - Scopri le ultime novità sui biglietti PSG-Inter, con nuove disponibilità per la finale di Champions League. 🔗continua a leggere

UFFICIALE – Maxischermo per PSG-Inter: ecco quando poter acquistare i biglietti - I tifosi dell'Inter hanno finalmente novità riguardo alla possibilità di assistere al match PSG-Inter in programma il 31 maggio a Monaco di Baviera. 🔗continua a leggere

Biglietti maxischermo a San Siro per PSG-Inter: quando escono, prezzi, come e dove comprarli - Il grande evento della finale di Champions League tra PSG e Inter si avvicina, e per l'occasione sarà allestito un maxischermo a San Siro. 🔗continua a leggere

Biglietti maxischermo a San Siro per PSG-Inter: quando escono, prezzi, come e dove comprarli - E` ufficiale, ci sarà un maxischermo a San Siro per seguire la finale di Champions League PSG-Inter: tutte le informazioni sui biglietti. 🔗Da msn.com

Champions, i biglietti per il maxischermo a San Siro: tutti i dettagli sulla finale - Come successo due anni fa, il Comune di Milano ha acconsentito all’apertura dello stadio Meazza: tutte le informazioni utili. 🔗Lo riporta calcioefinanza.it

Finale PSG-Inter: caccia ai biglietti per il maxischermo a San Siro - Sale l’attesa per la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, in programma il prossimo sabato 31 maggio a Monaco di Baviera. I biglietti riservati al club meneghino (18mila) sono an ... 🔗Scrive msn.com