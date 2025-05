Biglietti finale di Champions | ultras esclusi curve in protesta

Sabato 31 maggio, l’Inter sfiderà il Paris Saint-Germain nella finale di UEFA Champions League a Monaco di Baviera, sullo stesso campo dove ha trionfato contro il Bayern nei quarti. Tuttavia, la festa è offuscata dalla protesta degli ultras, esclusi dalle curve, che contestano le decisioni legate alla vendita dei biglietti. Un'atmosfera di tensione accanto all'attesa per un grande evento calcistico.

Sabato 31 maggio l'Inter affronterà il Paris Saint-Germain nella finale della UEFA Champions League. Il match si giocherà alla Fußball Arena München di Monaco di Baviera, lo stesso stadio in cui i nerazzurri hanno eliminato il Bayern Monaco nei quarti di finale, rafforzando il loro cammino europeo. La squadra di Simone Inzaghi torna così a disputare l'atto conclusivo della massima competizione continentale dopo la finale persa contro il Manchester City nel 2023, mentre il PSG va a caccia del primo storico trionfo nella competizione, guidato da Kylian Mbappé nella sua ultima partita con i parigini...

