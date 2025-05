Biglietti finale Champions League scatta la protesta degli ultras sotto la sede dell’Inter

Gli ultras dell'Inter scendono in piazza per protestare contro l'esclusione dalla distribuzione dei codici per l'acquisto dei biglietti per la finale di Champions League. Con l'attesissima partita in programma il 31 maggio all'Allianz Arena, la frustrazione cresce tra i tifosi che si sentono privati del diritto di partecipare all'evento calcistico dell'anno. La situazione si fa incandescente nella sede del club.

Scocca l'ora della protesta degli ultras dell'Inter. Esclusi dalla distribuzione dei codici per l'acquisto del biglietto per la finale di Champions League e, in buona sostanza, senza tagliando in mano per la partita più attesa dell'anno, in programma sabato 31 maggio alle 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera tra Inter e Psg, i frequentatori della curva nord nerazzurra si sono dati appuntamento sotto la sede del club in viale della Liberazione a Milano. Motivo? Chiedere alla dirigenza un confronto per fare in modo che anche gli ultras siano presenti in Germania. Un'istanza avanzata anche in modo formale non solo all'Inter, ma anche alla questura, alla procura e al tribunale, dall'avvocato Mirko Perlino, "storico" difensore di molti ultrà interisti alle prese con problemi giudiziari...

