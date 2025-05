Biglietti finale Champions League protesta ultras sotto sede Inter

Oggi, centinaia di ultras nerazzurri hanno manifestato sotto la sede dell'Inter a Milano, esprimendo il loro malcontento per il numero ridotto di biglietti disponibili per la finale di Champions League. Con lo slogan "Noi vogliamo solo tifare", i supporter hanno chiesto un maggiore accesso ai biglietti, rivendicando il diritto di partecipare attivamente all'evento piĂą importante della stagione calcistica.

“Noi vogliamo solo tifare”, è il coro urlato dalle diverse centinaia di supporter nerazzurri che questo pomeriggio si sono ritrovati sotto la sede dell’ Inter in Viale della Liberazione a Milano, per protestare contro i pochi biglietti messi a disposizione dalla societĂ per abbonati e Inter Club per la finale di Champions League il prossimo 31 maggio. “Il vostro sostegno è fondamentale poi ci lasciate a casa in finale. Questa ce la devi spiegare”, lo striscione srotolato dai tifosi tra i fumogeni nerazzurri sotto la sede del club... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Biglietti finale Champions League, protesta ultras sotto sede Inter

