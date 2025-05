Biancavilla evade dai domiciliari per vivere in strada | ‘Meglio che con la mia partner’ nuovo arresto

Un uomo di 56 anni, già in regime di arresti domiciliari, è stato nuovamente fermato dai carabinieri di Biancavilla dopo essere evaso per vivere per strada. La decisione è scaturita da un accesa lite con la partner, spingendolo a cercare rifugio nella vita da clochard piuttosto che affrontare le tensioni domestiche.

La lite che scatta l’evasione. I carabinieri di Biancavilla hanno arrestato un uomo di 56 anni già sottoposto agli arresti domiciliari. Dopo un’accesa discussione con la convivente, l’uomo ha deciso di abbandonare la casa, manifestando il desiderio di vivere da clochard pur di sfuggire alle tensioni domestiche. Le ricerche nelle vie di Biancavilla e a Catania. Scattato l’allarme, i militari hanno setacciato il paese, poi, grazie alla banca dati delle Forze dell’Ordine, hanno esteso le indagini al capoluogo etneo, dove il 56enne era già stato controllato in passato. Ai militari dell’Arma l’uomo ha ribadito che “preferiva vivere per strada piuttosto che con la compagna a Biancavilla” Il ritrovamento in Piazza Verga... 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Biancavilla, evade dai domiciliari per vivere in strada: ‘Meglio che con la mia partner’, nuovo arresto

